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Антиоксидант каталаза, который вырабатывается естественным путем, способен продемонстрировать высокую эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявили представители группы, объединяющей ученых Соединенных Штатов и Китая.

Они также рассказали, что у макак, на которых проводились эксперименты, фермент подавлял репликацию коронавируса. При этом в отличии от других подобных веществ он не оказывал токсичного воздействия на организм животных. К целебным свойствам антиоксиданта относят мощный противовоспалительный эффект и предотвращение цитокинового шторма, являющегося главной причиной летального исхода у пациентов с Covid. Кроме того, фермент предохраняет выстилающие альвеолы клетки от повреждений в результате окислительного процесса.

Ученые заявляют, что при всех этих достоинствах фермент легко изготавливается, а для его производства не требуются крупные финансовые вложения.

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