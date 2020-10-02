В далеком 1861 году археологи сумели обнаружить окаменевший отпечаток пера. Это была одна из первых подобных находок, но специалисты долгие годы не могли определить ее принадлежность.

Одна группа экспертов твердила, что перо принадлежит «первым птицам» – динозаврам, которые жили в позднем Юрском периоде. Вторая группа была уверена, что вид древних рептилий, «потерявших» перо, пока неизвестен науке.

Разрешить спор удалось международной группе экспертов, которые сумели все же провести идентификацию. Несмотря на то, что с момента находки прошло почти 160 лет. Они утверждают, что перо принадлежит археоптериксу.

Они уверенно утверждают это, так как провели сравнительный анализ с новыми перьями, обнаруженными рядом со старинной находкой. Согласно составленному эксперту заключению, окаменелость, найденная в 1861 году – это перо из левого крыла динозавра археоптерикса. Который много миллионов лет назад обитал на территории современной немецкой Баварии.