Ученые-минералоги Санкт-Петербургского Государственного университета, которые занимаются изучением вулканов на Камчатке, нашли неизвестный ранее минерал. Они рассказали о том, что находка находилась во втором конусе Северного прорыва вулкана Толбачик. Минерал назвали гликинитом в честь знаменитого ученого Аркадия Гликина.

Специалисты, которые работают в группе, возглавляемой Олегом Сийдрой, рассказали несколько подробностей о гликините. Это оксисульфат цинка с атомами кислорода, которые не включаются в кислотный остаток. Особенностью минерала являются окислительные образования, способные вступать в реакцию как с упомянутым цинком, так и с медью. Руководитель группы утверждает, что это довольно редкое явление.

Он также рассказал, что создать данный материал искусственным путем невозможно, несмотря на то, что он представляет собой смесь меди с цинком. В лабораторных условиях постоянно получаются совершенно иные соединения, не похожие на гликинит. В природных условиях минерал также образует игольчатые кристаллы, которые смотрятся весьма эффектно.