Рядом с Красноярском на Афонтовой горе археологическая группа обнаружила древние орудия труда из камня, останки оленей и захоронение человека из раннего средневековья.

Согласно словам археологов, они обнаружили костяные и каменные инструменты, которыми древние люди пользовались на финальной стадии палеолита. Их возраст составляет примерно двенадцать – шестнадцать тысяч лет. Они также нашли фаунистические останки, большинство из которых принадлежали северному оленю.

Специалисты смогли найти и более современные объекты, к примеру, погребение, выполненное в грунтовой могиле. Обычно такие захоронения организовывали в ранее средневековье. Они также нашли керамические изделия, изготовленные в бронзовом веке.