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Телеведущий и практикующий врач Александр Мясников рассказал о способе затормозить процессы старения человеческого организма. Он утверждает, что для этого достаточно постоянно стремиться к получению все новых и новых знаний.

По мнению Мясникова, именно благодаря этому нейроны человеческого мозга обновляются и оказывают влияние на весь организм. Обработка мыслительным органом новой для него информации предотвращает старение всего тела.

Эксперт порекомендовал всем тем, кто не хочет стареть, попробовать освоить иностранный язык, погрузиться в творческие занятия, попытаться выполнить какие-либо физические упражнения, пугающие своим уровнем сложности. Также он посоветовал не опасаться перемен, а делать шаги им навстречу, так как только таким образом можно омолодить свой организм. И никакие лекарства для этого не понадобятся.

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