Главврач 71-й столичной больницы и популярный телеведущий Александр Мясников прокомментировал требование Владимира Жириновского лишить его медицинского диплома. Он заявил, что с уважением относится к лидеру ЛДПР и понимает, почему он делает подобные заявления. Просто позиция Мясникова не совпала с позицией Госдумы.

Напомним, что ранее Жириновский призвал отобрать диплом врача у телеведущего. Причиной стали заявления доктора об отсутствии необходимости перекрывать границы России и запрещать гражданам выезжать за пределы страны.

Жириновский также отметил, что более жесткие ограничительные меры вводит не только Россия. Строгий карантин одна за другой объявляют многие страны Европы и мира, так как количество заболевших Covid-19 неуклонно растет с каждым днем. Поэтому заявление, которое сделал Мясников, не делает ему чести как опытному медику.