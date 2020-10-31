Специалисты выяснили, что на риск развития инсульта влияют множественные депрессивные симптомы.

Так, учёные Алабамского университета провели исследование, в котором было задействовано 24 тысячи добровольцев. Их средний возраст, как отмечается, около 45 лет, на момент начала эксперимента они были здоровы. Участникам оценили симптомы депрессии по шкале CES-D-4, выявив, как часто они испытывают такие эмоциональные состояния, как грусть, одиночество, подавленность, и другие.

Наблюдение за добровольцами продолжалось девять лет. Выяснилось, что у тех добровольцев, которые имели оценки по шкале от 1 до 3, инсульт развивался на 39% чаще. У тех, чья оценка была от 4-х и выше, риск развития инсульта возрастал на 54% по сравнению с теми, кто не страдал от депрессивных состояний.