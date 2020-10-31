Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Оборонное ведомство Азербайджана опубликовало на видеосервисе YouTube запись, свидетельствующую об уничтожении армянского зенитно-ракетного комплекса «Оса». Сообщается, что произошло это на Агдамском направлении линии соприкосновения.

Помимо этого, Минобороны выложило в интернет сразу несколько видеозаписей. В подписям к ним представители ведомства рассказали о контрнаступательной операции, в ходе которой было уничтожено много живой силы противника и бронетехники. Также они поведали о точечных ударах с использованием беспилотных аппаратов.

Напомним, что с понедельника в Нагорном Карабахе действует гуманитарное перемирие, объявленное в третий раз. Однако обе стороны нарушают условия режима прекращения огня, о чем сами сообщают на различных интернет-ресурсах. Азербайджан ведет наступления сразу по нескольким направлениям и имеет незначительное превосходство, однако Армения и Армия обороны НКР все же сдерживают атаки противника.

Вам может понравиться

Арестанты московского СИЗО выступили против работы с Ефремовым

Осужденный актер Михаил Ефремов ранее высказал желание отбывать наказание в столичном СИЗО… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Дрозденко предлагает увеличить штрафы за недобросовестную утилизацию отходов

Попытки морального убеждения тех людей, которые упорно создают стихийные свалки, а также… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Эрдоган заявил о предложении Путину вместе разрешить кризис в Карабахе

Турция совместно с Россией может разобраться с кризисом, разразившимся на территории Нагорного… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 октября – облачно с прояснениями, до 8 °C | город Мытищи: погода, 31 октября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 октября – небольшой дождь, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 октября – переменная облачность, до 8 °C | Королев: погода, 31 октября – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 31 октября – переменная облачность, до 7 °C | Армавир: погода, 31 октября – облачно с прояснениями, до 20 °C |