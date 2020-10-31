Оборонное ведомство Азербайджана опубликовало на видеосервисе YouTube запись, свидетельствующую об уничтожении армянского зенитно-ракетного комплекса «Оса». Сообщается, что произошло это на Агдамском направлении линии соприкосновения.

Помимо этого, Минобороны выложило в интернет сразу несколько видеозаписей. В подписям к ним представители ведомства рассказали о контрнаступательной операции, в ходе которой было уничтожено много живой силы противника и бронетехники. Также они поведали о точечных ударах с использованием беспилотных аппаратов.

Напомним, что с понедельника в Нагорном Карабахе действует гуманитарное перемирие, объявленное в третий раз. Однако обе стороны нарушают условия режима прекращения огня, о чем сами сообщают на различных интернет-ресурсах. Азербайджан ведет наступления сразу по нескольким направлениям и имеет незначительное превосходство, однако Армения и Армия обороны НКР все же сдерживают атаки противника.