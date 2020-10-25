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ВС Соединенных Штатов в сотрудничестве с центром Xerox PARC начинают обширную программу «Океан вещей», направленную на всестороннее изучение подводного мира. В рамках этой самой программы планируется разработка и производство буйков, которые будут оснащены самыми современными датчиками.

Устройства, которые уже разрабатываются исследовательской компанией Xerox PARC, будут постоянно отслеживать температуру и иные параметры воды. Также на них возлагается слежение за антропогенной и биологической деятельностью в океанах и морях.

Сообщается, что первая партия датчиков уже установлена в акватории Мексиканского залива и у побережья Калифорнии. Буйки, на которых монтируются отслеживающие устройства, также снабжены видеокамерами, GPS-модулями для передачи координат, гидрофонов, акселерометров и микрофонов.

Датчики собирают всевозможные данные, включая экологическую обстановку и влияние на нее различных видов человеческой деятельности. Эксперты не исключают, что буи могут применяться и для военных целей. Срок службы оборудования, получающего питание от солнца, составляет 12 месяцев. После этого буек просто идет на дно.

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