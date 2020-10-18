Специалисты рассказали, что правильно выбранный утренний напиток способен оказать положительное влияние на состояние людей с диабетом второго типа.

Как сообщается, давно известно о полезности чая, однако не всякий чай одинаково полезен. В особенности это касается людей, имеющих какие-либо заболевания. Для людей с диабетом правильно подобранный чай способен улучшить чувствительность к инсулину.

Инсулин для больных диабетом людей жизненно важен, так как помогает клеткам организма усваивать сахар и перерабатывать его в энергию. В случае, если этого не происходит, клетки не реагируют и уровень сахара в крови начинает стремительно расти.

Поэтому медики рекомендуют пить по утрам зелёный или чёрный чай, также можно улун. Высокое содержание полифенолов в этих чаях увеличивает активность инсулина больше, чем в 15 раз.

Также отмечается, что людям с диабетом не рекомендуется пить чай с молоком, и употреблять немолочные сливки и соевое молоко.