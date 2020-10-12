В ближайшие дни в Ленобласти может пойти первый снег. Региональное управление МЧС сообщает о том, что он будет сопровождаться дождем, из-за чего возникнет серьезный риск возникновения аварийных ситуаций на автомобильных магистралях.

Ведомство предупреждает водителей, чтобы они в точности следовали правилам дорожного движения и сконцентрировались на внимательном вождении, чтобы не спровоцировать ДТП в неблагоприятных погодных условиях.

По прогнозу синоптиков, во вторник по всей территории области будет густой туман, существенно ухудшающий видимость. Повышенная влажность также способна заметно увеличить тормозной путь. Поэтому автомобилистам рекомендуют соблюдать установленный скоростной режим, а также дистанцию и интервал с машинами, едущими в тех же рядах.