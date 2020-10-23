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Популярная телевизионная ведущая Елена Малышева в своем Инстаграм-аккаунте рассказала о продуктах, способных сыграть ключевую роль в защите человеческого организма от коронавируса. Также, по ее словам, эти «суперпродукты» могут свести к минимуму риск осложнений, если человек уже болеет Covid-19.

Малышева рассказала, что тяжелая форма коронавируса чаще всего возникает у людей, в организме которых недостаточно селена, витамина D и цинка. Восполнить дефицит этих полезных веществ помогают такие продукты, как сырые устрицы, в которых содержится большое количество цинка, и печень трески. Последняя является одним из наиболее богатых природных источников витамина D.

Третий продукт – это бразильские орехи. Они существенно улучшают работу иммунитета, активируя работу микрофагов, являющихся «убийцами вирусов». Кроме того, регулярное употребление орехов предотвращает появление тромбов в кровеносных сосудах.

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