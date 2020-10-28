Одной из главных проблем, отличающих коронавирус от сезонного гриппа, является страх, который возникает, когда человек не может сделать ни вдох, ни выдох. Об этом рассказала заместитель главврача одной из кузбасских больниц Наталья Лячина.

Она пояснила, что один из симптомов коронавируса – это дыхательная недостаточность, провоцирующая сильную одышку. Когда пациент начинает чувствовать, что ему трудно дышать, он испытывает сильный страх перед болезнью.

Еще одно важное отличие от гриппа заключается в том, что сразу диагностировать Covid-19 довольно сложно. Так как при заражении коронавирусом возникают такие же симптомы, как и при многих других вирусных инфекциях.

Дополнительной сложностью врач назвала также отсутствие четко разработанных мер профилактики Covid-19. Поэтому чтобы не заболеть, остается лишь следовать тем противоэпидемическим требованиям, которые разрабатываются Роспотребнадзором.