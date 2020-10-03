Ученые провели ряд исследований, чтобы выяснить, каким образом коронавирус действует на организм беременной женщины. Для этого им пришлось изучить историю беременности 388 пациенток из разных стран мира. Это позволило сделать вывод о серьезной опасности Covid как для будущей мамы, так и для плода.

Результаты исследований показали, что смертность среди беременных женщин была сравнительно низкой. Но все же коронавирус сумел нанести ущерб здоровью многих будущих матерей. Так, 11 процентам пациенток понадобилась интенсивная терапия для победы над болезнью, а к 6% женщин в положении пришлось применять процедуру интубации.

Ученые также заявили, что коронавирус значительно увеличивал риск преждевременного прерывания беременности, если попадал в организм будущей матери на 1-3 месяце вынашивания ребенка. Смертность среди детей при этом составила 4 процента и основная ее причина – как раз преждевременные роды.

Предположение о заражении плода в утробе исследования не подтвердили. Эксперты выбирали истории только тех женщин, которые были точно заражены коронавирусом. Однако инфекцию нашли только у одного ребенка, появившегося на свет.

Ученые порекомендовали медикам очень внимательно отслеживать состояние новорожденных, масса тела которых не соответствует норме. Особенно в том случае, если мать, выносившая их, из-за коронавируса была подключена к ИВЛ в период беременности.