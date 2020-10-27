Представители партии «Коммунисты России» намерены закрыть шоу «Голос» и заменить его новым проектом. Об этом они заявили руководителям Первого канала. В качестве причины депутаты назвали несправедливое судейство «прогнившего» шоу-бизнеса.

Обращаясь к руководству телеканала, «Коммунисты России» предложили свой формат шоу. Он предполагает справедливый выбор участников конкурса, а также совершенно новые принципы выбора участников жюри.

Представитель партии Максим Сурайкин заявил, что сама идея шоу просто отличная. Но вот реализовать ее нормально не удалось. По его словам, все места в конкурсе заняты «блатными детками», в то время, как простые, но талантливые исполнители не получают даже шанса, чтобы прорваться на эстраду и показать себя.

Обращение партии является следствием скандала с участием дочери ведущего Первого канала Романа Будникова. Девушка заставила повернуться всех наставников, однако зрители и звезды отечественного шоу бизнеса раскритиковали ее за отсутствие голоса и плохое исполнение песни.