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Размещенные на МКС камеры наблюдения во время прямой трансляции смогли запечатлеть необычный неопознанный летающий объект.

Если судить по появившимся кадрам, то странный НЛО, имевший металлический корпус, изначально направлялся к планете. Затем он пропал из вида и вновь появился, причем на этот раз летел уже к космической станции. Некоторые пользователи предположили, что речь идет о корабле пришельцев, а другие уверены, что это секретное оружие США.

По мнению скептиков, данным объектом является обычный космический мусор или чей-то спутник, ведь на земной орбите сейчас находятся сотни различных аппаратов. Следует отметить, что на камерах МКС нередко обнаруживают необычные НЛО и не все они имеют рациональное объяснение.

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  • Анна
  • 06.10.2020
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