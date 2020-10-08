Размещенные на МКС камеры наблюдения во время прямой трансляции смогли запечатлеть необычный неопознанный летающий объект.

Если судить по появившимся кадрам, то странный НЛО, имевший металлический корпус, изначально направлялся к планете. Затем он пропал из вида и вновь появился, причем на этот раз летел уже к космической станции. Некоторые пользователи предположили, что речь идет о корабле пришельцев, а другие уверены, что это секретное оружие США.

По мнению скептиков, данным объектом является обычный космический мусор или чей-то спутник, ведь на земной орбите сейчас находятся сотни различных аппаратов. Следует отметить, что на камерах МКС нередко обнаруживают необычные НЛО и не все они имеют рациональное объяснение.