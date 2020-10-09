В биосферном заповеднике, который находится на территории Чернобыльской зоны, ученым посчастливилось встретить редкую бабочку под названием Голубая ленточница. Размах крыльев этого экземпляра составил максимально возможные 110 миллиметров, а само насекомое по размерам больше напоминает птицу. Сообщается, что она сама прилетела к исследователям.

На странице заповедника в Фейсбуке ученые написали, что ленточница или Catocala fraxini редко появляется днем, так как чаще она активна в темное время суток. Если насекомое и показывается людям, то только тогда, когда летит к свету. Но из-за неблагоприятных погодных условий бабочка вылетела из своего укрытия.

Специалисты сообщили, что как только закончатся затяжные дожди, они переместят красивую гостью на тополь, который является одним из любимых ее деревьев.

Голубая ленточница – один из самых крупных видов бабочек в мире. Она встречается как на территории Украины, так и в Европе. Длина переднего крыла бабочки иногда достигает 45 сантиметров.