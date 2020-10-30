Китайское издание Sohu часто обращается к теме советского вооружения, которое совершенно заслуженно считается одним из самых эффективных в мире. На этот раз оно привело своеобразный рейтинг, составив лучшую пятерку оружия, не знающего равных по мощности.

На первой позиции оказался истребитель-перехватчик МиГ-25, который в свое время не имел равных по скорости полета. В дальнейшем он использовался в качестве основы для разработки МиГ-31.

Второе место китайские аналитики отдали субмарине «Лира», а замкнула тройку лидеров 50-мегатонная «Царь-бомба». Четвертую и пятую позицию заняли корабль «Зубр», который был самым крупным десантным судном на воздушной подушке, а также самолет Ту-160.

Китайские эксперты подчеркивают, что Россия бережет и активно развивает советские технологии, что является одной из ключевых причин ее успехов в области разработки вооружения.