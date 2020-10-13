Официальный Тегеран ранее делал строгое предупреждение Армении, Азербайджану и НКР по поводу обстрелов иранской территории. Он предупреждал, что даст адекватный, но симметричный ответ на любые подобные действия. Сегодня Иран доказал, что это заявление было очень серьезным.

Азербайджанские подразделения не просто нарушили границу Ирана, они еще и нанесли несколько ощутимых ударов по районам, находящихся непосредственно на границе. В ответ иранские военнослужащие запустили несколько ракет, а также провели свою атаку, используя артиллерийские установки.

Сообщается, что такие действия исламской республики нанесли Азербайджану серьезный ущерб. Помимо этого, они сорвали ранее запланированную атаку на Нагорный Карабах, призванную уничтожить военные объекты Армии обороны Арцаха.

Ракетно-артиллерийскими ударами дело не закончилось. После завершения иранской атаки Азербайджан отправил на территорию сопредельного государства разведывательный БПЛА. Однако сразу после пересечения дроном границы он был уничтожен системами ПВО Ирана.