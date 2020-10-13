Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Официальный Тегеран ранее делал строгое предупреждение Армении, Азербайджану и НКР по поводу обстрелов иранской территории. Он предупреждал, что даст адекватный, но симметричный ответ на любые подобные действия. Сегодня Иран доказал, что это заявление было очень серьезным.

Азербайджанские подразделения не просто нарушили границу Ирана, они еще и нанесли несколько ощутимых ударов по районам, находящихся непосредственно на границе. В ответ иранские военнослужащие запустили несколько ракет, а также провели свою атаку, используя артиллерийские установки.

Сообщается, что такие действия исламской республики нанесли Азербайджану серьезный ущерб. Помимо этого, они сорвали ранее запланированную атаку на Нагорный Карабах, призванную уничтожить военные объекты Армии обороны Арцаха.

Ракетно-артиллерийскими ударами дело не закончилось. После завершения иранской атаки Азербайджан отправил на территорию сопредельного государства разведывательный БПЛА. Однако сразу после пересечения дроном границы он был уничтожен системами ПВО Ирана.

Вам может понравиться

Группы по борьбе с боевыми дронами заступили на дежурство в Воронежской области

Пресс-служба ЗВО (Западный военный округ) рассказала, что в воронежском регионе начали нести… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Минобороны Армении опубликовало анализ видео с воющими в Карабахе боевиками

Канал армянского военного ведомства «Зинуж медиа» опубликовал ролик с детальным анализом видеозаписи,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Азербайджане заявили о семи погибших при обстреле города Гянджа

Азербайджанский МИД заявляет, что армянские ВС обстреляли город Гянджа. По словам пресс-службы… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 октября – небольшой дождь, до 8 °C | город Мытищи: погода, 13 октября – пасмурно, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 октября – пасмурно, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 октября – ясно, до 10 °C | Королев: погода, 13 октября – небольшая облачность, до 21 °C | Подольск: погода, 13 октября – пасмурно, до 14 °C | Армавир: погода, 13 октября – ясно, до 26 °C |