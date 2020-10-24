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Вакцинолог-инфекционист Евгений Тимаков предположил, что уже через 1-2 недели ситуация с коронавирусом в российский столице стабилизируется. Если же говорить обо всей России, то стабилизации следует ждать к концу ноября.

Также по словам эксперта, количество людей, которые заболевают Covid-19, начнет уменьшаться лишь в начале января.

Тимаков заявил, что статистика по числу зараженных в настоящий момент не имеет особого значения. Он уверен, что подсчитывать нужно тех, кто оказался в больнице с Covid. Это позволит контролировать ситуацию и понимать, справляется ли с коронавирусом российская система здравоохранения.

Напомним, что за минувшие сутки был зафиксирован 16521 случай заражения. Таким образом, с начала пандемии количество инфицированных выросло до 1 497 157 человек.

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