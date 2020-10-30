Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью «РИА Новости» рассказал о том, когда следует ожидать остановки пандемии коронавируса.

Согласно его заявлению, пандемия начнёт замедляться тогда, когда иммунная прослойка будет составлять от 60% и выше. Когда же она будет составлять уже 70-80%, пандемия остановится. И должны переболеть те, кто не контактировал за это время.

Иммунолог отметил, что сейчас не стоит ожидать остановки пандемии из-за принимаемых мер, максимум можно ожидать притормаживания распространения коронавируса. А это, как Жемчугов отметил, уже происходит.

Также врач заявил, что основным критерием того, что система здравоохранения является достаточной, нужно считать количество умерших. Если это число начинает расти, что значит, что система не справляется и ей чего-то не хватает.