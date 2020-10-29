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Исследователи из Соединенных Штатов провели эксперимент, позволивший оценить плодородные способности почвы на Марсе. Для этого они в специально предназначенной лаборатории создали модель погодных условий и грунта Красной планеты.

Ученые заявили, что эксперимент очень важен, так как в недалеком будущем человечество обязательно столкнется с необходимостью доставлять на Марс продукты питания и семенной фонд для развития земледелия.

В ходе исследования выяснилось, что марсианские почвы насыщены калием, азотом и фосфором, поэтому вполне могут быть признаны плодородными. В то же время погодные условия на Красной планете не позволяют выращивать на ней продукты питания. Для этой цели придется возводить тепличные комплексы, которые дадут возможность воссоздать земной климат.

Напомним, что ранее сообщалось о прохождении марсоходом, отправленным на Красную планету, половину намеченного пути к цели.

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