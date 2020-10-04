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Эксперты Эксетерского университета в Великобритании сообщили, что глобальное потепление уже оказывает влияние на температуру воздуха в ночной период. Они провели исследование, тщательно проанализировали изменения дневных и ночных температур за минувшие 35 лет. Это помогло им сделать вывод, что ночи прогреваются значительно быстрее.

Ученые уверены, что виновники подобного явления – это облака. В дневное время они скрывают за собой солнце, не давая ему хорошо прогревать землю. Вместе с тем они накапливают большое количество тепла. Также из-за них существенно повышается влажность, что приводит к существенному потеплению ночей.

Специалисты говорят о том, что увеличение температуры по ночам негативно скажется на всей живой природе. По их мнению, больше всего пострадают те насекомые или животные, активность которых проявляется исключительно ночью или днем. Также быстрое прогревание ночей нарушит многие пищевые цепочки. Одним из негативных факторов эксперты назвали и снижение урожаев некоторых культур.

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