ГИБДД разослала по российским регионам инструкции, которые устанавливают порядок наложения штрафных санкций на автолюбителей, допустивших нарушения на пешеходном переходе. Она советует действовать в полном соответствии с рекомендациями Верховного суда.

То есть, штраф на водителя не накладывается в ситуации, когда нарушение имело место, однако траектории автомобиля и пешехода не пересеклись между собой.

Помимо этого, в инструкции говорится, что в качестве доказательств нарушения правил водителем должны применяться объяснения пешеходов и записи с видеорегистраторов или камер, направленных на место нарушения.

Напомним, что на нерегулируемом переходе автолюбитель должен обязательно уступать дорогу лишь в том случае, если пешеход уже ступил на проезжую часть либо пересекает ее. В противном случае останавливаться водителям не нужно. Кроме того, автолюбители не имеют права начинать движение либо продолжать ехать, если это вынудит пешехода свернуть в сторону или начать двигаться быстрее.