Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ГИБДД разослала по российским регионам инструкции, которые устанавливают порядок наложения штрафных санкций на автолюбителей, допустивших нарушения на пешеходном переходе. Она советует действовать в полном соответствии с рекомендациями Верховного суда.

То есть, штраф на водителя не накладывается в ситуации, когда нарушение имело место, однако траектории автомобиля и пешехода не пересеклись между собой.

Помимо этого, в инструкции говорится, что в качестве доказательств нарушения правил водителем должны применяться объяснения пешеходов и записи с видеорегистраторов или камер, направленных на место нарушения.

Напомним, что на нерегулируемом переходе автолюбитель должен обязательно уступать дорогу лишь в том случае, если пешеход уже ступил на проезжую часть либо пересекает ее. В противном случае останавливаться водителям не нужно. Кроме того, автолюбители не имеют права начинать движение либо продолжать ехать, если это вынудит пешехода свернуть в сторону или начать двигаться быстрее.

Вам может понравиться

Легковой автомобиль сбил лося в Выборгском районе

На территории Выборгского района Ленобласти южнокорейское авто Hyundai Sonata сбило лося, а… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В России наблюдается массовая покупка автомобилей на фоне роста цен

Вторая волна заболеваемости Covid-19, а также очередное падение рубля подстегнули жителей России,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 октября – небольшой дождь, до 8 °C | город Мытищи: погода, 13 октября – пасмурно, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 октября – пасмурно, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 октября – ясно, до 10 °C | Королев: погода, 13 октября – небольшая облачность, до 21 °C | Подольск: погода, 13 октября – пасмурно, до 14 °C | Армавир: погода, 13 октября – ясно, до 26 °C |