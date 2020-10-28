Представители Genesis, премиальной марки из Южной Кореи, презентовали две новые модели в столице РФ. Речь идет о седане G80 следующей генерации и кроссовере GV80.

Седан базируется на новой платформе бренда, благодаря которой удалось повысить жесткость кузова на 6 процентов, так как теперь доля сверхпрочных сталей в нем увеличилась до 42 процентов. Новинка имеет элегантный силуэт и узнаваемый дизайн. Внутри установлена виртуальная приборная панель с диагональю 12,3 дюйма. Авто также оснащено 3-зонным климат-контролем, 10-ю подушками безопасности и массой электронных помощников.

Моторная линейка G80 включает в себя два бензиновых двигателя объемом 2,5 и 3,5 литра, выдающих 249 и 379 «лошадок» соответственно. Кроссовер обладает теми же моторами, а также 249-сильным турбированным дизелем. У GV80 имеется система навигации, базирующаяся на дополненной реальности, и продвинутая система активной безопасности. Цены и дата начала продаж будут раскрыты позднее.