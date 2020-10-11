Доктор медицинских наук в области эпидемиологии Михаил Фаворов сообщил, что в конце текущего и в начале следующего года он ожидает очень мощные вспышки Covid-19. К лету заболеваемость пойдет на спад, но осенью и зимой коронавирус будет вновь поражать большое количество людей. Лишь летом 2022-го ситуацию должна стабилизироваться.

Эксперт заявил, что пандемия нанесла серьезный удар и по социальной психологии, и по физическим кондициям жителей планеты. По его мнению, мир уже никогда не будет таким же, как был до коронавируса. Ему удалось изменить и отношение между членами общества, и условия работы, и многое другое.

Фаворов уверен, что в ноябре-декабре будет пик заболеваемости, а количество зараженных – гораздо большим, чем весной этого года. Он также считает, что люди, которые игнорируют карантин и ограничительные меры, «попрячутся сами», когда ситуация станет критической.