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Российские эксперты рассказали, что после 50 лет рано заканчивать карьеру в сексе. Да, в этом возрасте тело претерпевает существенные изменения и начинают появляться хронические недуги. Но из-за этого отказывать себе в удовольствии совсем не нужно. Также специалисты развенчали несколько наиболее распространенных мифов.

Так, эксперт-сексолог Анна Мороз сообщила, что импотенция у мужчин – это проблема не возраста, а неправильного образа жизни. Она рассказала, что необходимо искать новые смыслы, чтобы не впадать в депрессию, и жизнь заиграет яркими красками.

Марина Протопопова, знающая все секреты интимной гимнастики, а также являющаяся специалистов в области психологии и сексологии, уверена, что после менопаузы можно вновь окунуться в бурную сексуальную жизнь. Однако для этого нужно вести здоровый образ жизни и поддерживать свой организм.

Кроме того, эксперты призвали не верить, что с возрастом у человека снижается темперамент, что женщина после 50 лет перестает испытывать оргазм и что чем человек старше, тем монотоннее становятся его интимные отношения.

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