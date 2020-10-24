Владислав Мохамед Али, возглавляющий сервис «СберЗдоровье» уверен, что первым действием человека, столкнувшегося с признаками заболевания Covid-19 – это прекращение всех контактов с окружающими. Это поможет снизить шансы распространения инфекции на родных, близких или коллег.

После этого можно связываться с участковым врачом либо семейным доктором, который даст консультацию и расскажет, какие анализы нужно сдать и что делать дальше. Звонить в «скорую помощь» либо самостоятельно обращаться в медицинское учреждение необходимо лишь в самом крайнем случае – если человек почувствует появление серьезных проблем со здоровьем.

Эксперт также рекомендует отправляться на самоизоляцию даже в тех ситуациях, когда человек болен ОРВИ либо гриппом. Обычная простуда также может быстро распространяться и создавать риски для здоровья окружающих, поэтому при появлении ее симптомов тоже лучше изолироваться от общества.