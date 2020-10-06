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Представители Electronic Arts сделали официальный анонс обновленной версии Need for Speed: Hot Pursuit, которая появится 6 ноября на ПК и консолях текущего поколения, включая Nintendo Switch (на ней она появится 13 ноября).

Согласно словам разработчиков, ремастер не только получит поддержку ультравысокого разрешения и разблокированную частоту кадров, но и будет значительно улучшен в плане графики. У него увеличена дальность прорисовки, усовершенствованы тени, появились текстуры высокого разрешения и обновлен интерфейс.

В Need for Speed: Hot Pursuit Remastered появится кроссплей и доработанный многопользовательский режим. Предзаказать новинку в Steam можно за 2 тысячи рублей. В магазине PS Store она продается за 2,9 тысячи рублей. Для ее запуска на высоких настройках графики будет достаточно видеокарты NVIDIA GeForce GTX 660.

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