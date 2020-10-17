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В Соединенных Штатах 2-летняя дочь по ошибке отправила снимки своей обнаженной матери ее друзьям и коллегам. Женщина сама дала смартфон дочери, чтобы занять ее чем-нибудь, пока она сушит волосы после купания.

Эмили Шмит, жительница Огайо (штат в США), узнала о произошедшем, когда один из ее знакомых отправил ей сообщение, где выразил благодарность за полученные фотографии. Затем она выяснила, что ее дочка Карсин отправила откровенные снимки сразу 15 людям, включая ее друзей из университета, бывших клиентов и коллег по работе.

По ее словам, она чуть не сгорела со стыда в этот момент. Затем она поспешно извинилась перед знакомыми, объяснив им ситуацию. Сделать это оказалось легко, так как на большинстве фото можно было увидеть лишь ноги женщины и потолок, то есть было сразу видно, что их сделал ребенок. Позднее Шмит рассказала о случившемся в социальных сетях. Некоторые пользователи отметили, что с ними произошла аналогичная ситуация в прошлом.

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