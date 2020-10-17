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Ведущий Александр Мясников рассказал о том, что кашель может быть симптомов множества заболеваний. И далеко не все из них связаны с проблемами в дыхательных путях человека.

Так, главврач столичной больницы №71 заявил, что кашель может указывать на наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы. Иногда в перикарде скапливается очень много жидкости. В такой момент срабатывает своеобразная защита в виде кашля.

Кроме того, бронхоспазм и достаточно сильный кашель возникает, если у человека развивается воспалительный процесс в ухе. Поэтому желательно провериться и у отоларинголога.

Наконец, кашель иногда является симптомом проблем с желудком. Когда в пищевод выбрасывается небольшое количество соляной кислоты, призванной переваривать пищу, раздражаются так называемые кашлевые рецепты. Поэтому человек может периодически покашливать.

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