Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил о продукте, который, по его мнению, можно считать важнейшим для здоровья человека.

Речь идёт о брокколи. Так, в этом овоще содержится немало полезных питательных веществ, имеет противовоспалительные и антиканцерогенные эффекты. При этом в нём практически нет натрия и калорий, и совершенно отсутствует жир, что делает продукт идеальным для снижения веса.

Брокколи хорошо помогает для противостояния раковым заболеваниям и с проблемами сердечно-сосудистой системы. Также овощ положительно влияет на иммунитет и пищеварение.

Отмечается, что при приобретении замороженной брокколи нужно проверять однородность соцветий. Размороженная брокколи не должна терять форму.

Мясников также заявил, что сам брокколи не особо любит, но сообщил, что привыкание к вкусу происходит довольно быстро.