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Популярный ведущий Александр Мясников ответил на прогноз экспертов из Соединенных Штатов по распространению SARS-CoV-2 в России «бородатым», но подходящим по теме анекдотом.

«Доктор, мой 70-летний сосед говорит, что за ночь способен удовлетворить жену целых три раза. А почему я не могу ни одного?» – «И в чем вы видите проблему? Скажите ему то же самое!» – сыронизировал главврач 71 московской больницы. Помимо этого, он заявил, что можно распространять любые слухи, даже если они будут настоящим бредом. Мянсиков посоветовал верить фактам и проверять получаемую информацию.

Прогноз, на который ответил доктор, сделали эксперты Института IHME, расположенном в Сиэтле. Они заявили, что к новогодней ночи в России может быть более миллиона людей с Covid-19.

Напомним, что недавно Мясников заявил, что сбор статистики по коронавирусу не имеет смысла, так как не дает реальной картины.

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