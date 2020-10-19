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Телеведущий Александр Мясников поведал о том, что коронавирус «никуда не уезжал» из России, поэтому призыв Владимира Жириновского запретить выезд граждан РФ за рубеж не имеет никакого смысла.

Главврач больницы №71 города Москвы уверен, что причиной второй волны коронавируса стали совсем не россияне, которые выезжали из страны на отдых или по делам бизнеса. Мясников говорит, что проблема только в самом SARS-CoV-2. После карантина в апреле-июне вирус никуда не девался.

Также ведущий отметил, что заболеваемость Covid будет перемещаться по синусоиде, что займет 3-4 месяца. Но Мясников уверен в том, что вскоре количество тяжелых случаев заболевания заметно снизится – большинство людей будут переносить его без симптомов.

Также доктор неоднократно говорил о том, что россиянам надо смириться с присутствием коронавируса. Он уже никуда не денется точно так же, как и множество других вирусов и бактерий. Поэтому вместо бессмысленного карантина необходимо настроить медицину для сосуществования с SARS-CoV-2 до тех пор, пока вирус не выродится в легкое простудное заболевание.

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