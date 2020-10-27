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Шведские исследователи смогли доказать, что с помощью физических упражнений можно бороться с прогрессирующим онкологическим заболеванием.

Ученые выяснили, что тренировки повышают эффективность цитотоксических клеток иммунной системы, из-за чего они начинают чаще бить по клеткам опухоли. В рамках проведенных опытов специалисты разделили мышей с раком на две группы: в первой грызуны совершали регулярные пробежки, а во второй – вели себя менее активно. В результате развитие болезни у первых животных начало замедляться. У них также повысилась выживаемость.

Позднее биологи осуществили пересадку Т-клеток от грызунов, имевших физическую нагрузку, мышам, не бегавшим в колесе. Данная процедура повысила выживаемость у последних. Они также выяснили, что у людей во время тренировок выделяются те же метаболиты, что и у мышей.

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