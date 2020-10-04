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Диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина сообщила об опасности, которую могут представлять некоторые овощи.

Так, полезные овощи могут стать вредными, если их приготовить по неправильной технологии или допустить ошибки в хранении. Соломатина рассказала, что не стоит употреблять сырую или недоваренную фасоль из-за опасности отравления. Также отмечается, что любые бобовые при чрезмерно долгом хранении могут накопить в себе микотоксины.

Перезрелые баклажаны и картофель, а также зелёные помидоры употреблять не рекомендуется, так как эти продукты негативно влияют на нервную и мочевыводящую системы. Ряд овощей со временем накапливают в себе нитраты – свекла, шпинат, петрушка, капуста, огурцы, морковь. Избыток нитратов вызывает перенасыщение организма и способствует возникновению проблем, в особенности это касается беременных женщин.

Людям же, имеющим хронические заболевания, нужно отказаться от некоторых овощей. Так, при гипотиреозе нельзя употреблять капусту и другие крестоцветные, при болезнях ЖКТ и поджелудочной железы не рекомендуется есть редьку и редис.

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