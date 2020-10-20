14-летняя Аника Чебролу из штата Техас выиграла крупный денежный приз за изобретение методики лечения коронавируса. Она приняла участие в конкурсе 3M Young Scientist Challenge и взяла главный приз, составляющий 25 000 долларов.

В своем исследовании Аника описывает методику in-silico, которую она изначально намеревалась использовать для выявления соединения, связывающего вирус гриппа. Однако затем девушка решила сосредоточиться на поиске средства от коронавируса. Она говорит, что в этом ей помог наставник.

Методика in-silico помогла девушке обнаружить, что с белком-шипом коронавируса могут избирательно связываться молекулы свинца. Именно за это открытие Аника и получила денежный приз. Теперь она намеревается продолжить свои исследования и обнаружить соединение, которое поможет победить SARS-CoV-2.