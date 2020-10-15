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Издание Science Advances рассказало о том, что может увеличить вероятность развития раковых заболеваний.

Как оказалось, к этому относится частая смена часовых поясов и сменный график работы. Отмечается, что это приводит к нарушению циркадных ритмов, что, в свою очередь, влияет на изменение микросреды, окружающей клетки, в негативную сторону.

Раковые клетки в итоге имеют условия, более благоприятные для их развития. Кроме того, иммунитет человека, живущего с нарушениями циркадных ритмов, хуже обнаруживает и уничтожает опасные клетки.

Выводы были сделаны после эксперимента с грызунами. Те из животных, которые жили с нарушениями циркадных ритмов, заболевали раком в три раза чаще, чем особи, живущие нормально.

Таким образом, учёные заявили, что медикам стоит больше внимания уделять нарушениям циркадных ритмов, так как они несут серьёзные последствия.

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