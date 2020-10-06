читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бизнесмены, входящие в Российский Союз промышленников и предпринимателей, абсолютно несогласны с инициативой, предполагающий введение запрета на используемые сегодня протоколы шифрования. Они утверждают, что из-за этого РФ окажется практически изолированной от глобальной интернет-сети.

Возмущение представителей РСПП связано с поправкой к закону «Об информации», в соответствии с которой должны быть запрещены такие протоколы, как DoT, DoH и TLS 1.3. Они уверены, что из-за такого запрета современные компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны окажутся вне закона.

Кроме того, будет практически полностью парализована работа подавляющего большинства информационных систем. Последствия подобных действий могут быть весьма негативными.

Эксперты присоединились к мнению предпринимателей. Они заявили, что запрет на протоколы никак не повлияет на информационную безопасность, однако создаст целый ряд проблем для посещения интернет-сайтов других стран. Также он спровоцирует волну мошенничеств.

В качестве обоснования запрета представители Минцифры назвали возможность с помощью новых протоколов без труда обходить блокировки, которые перекрывают пользователям доступ к контенту, нарушающему действующее законодательство РФ.

Вам может понравиться

Group-IB обнаружила новую схему кражи денег у пользователей Zoom

Аналитики международной компании Group-IB, основным направлением деятельности которой является защита от киберугроз,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 октября – пасмурно, до 14 °C | город Мытищи: погода, 6 октября – облачно с прояснениями, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 октября – переменная облачность, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 октября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 6 октября – ясно, до 21 °C | Подольск: погода, 6 октября – облачно с прояснениями, до 17 °C | Армавир: погода, 6 октября – ясно, до 21 °C |