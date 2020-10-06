Бизнесмены, входящие в Российский Союз промышленников и предпринимателей, абсолютно несогласны с инициативой, предполагающий введение запрета на используемые сегодня протоколы шифрования. Они утверждают, что из-за этого РФ окажется практически изолированной от глобальной интернет-сети.

Возмущение представителей РСПП связано с поправкой к закону «Об информации», в соответствии с которой должны быть запрещены такие протоколы, как DoT, DoH и TLS 1.3. Они уверены, что из-за такого запрета современные компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны окажутся вне закона.

Кроме того, будет практически полностью парализована работа подавляющего большинства информационных систем. Последствия подобных действий могут быть весьма негативными.

Эксперты присоединились к мнению предпринимателей. Они заявили, что запрет на протоколы никак не повлияет на информационную безопасность, однако создаст целый ряд проблем для посещения интернет-сайтов других стран. Также он спровоцирует волну мошенничеств.

В качестве обоснования запрета представители Минцифры назвали возможность с помощью новых протоколов без труда обходить блокировки, которые перекрывают пользователям доступ к контенту, нарушающему действующее законодательство РФ.