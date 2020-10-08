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Ученые-биологи, входящие в международную группу исследователей, заявили, что на территории Англии и Австралии появился неизвестный ранее штамм скарлатины. Именно с ним эксперты связывают вспышки данного заболевания, которые были зафиксированы и в той, и в другой стране.

По результатам исследования, проведенного биологами, микроорганизмы, которые переносят пиогенный стрептококк, передаются от человека к человеку через чихание или кашель. Также эксперты заявили, что вирус скарлатины, побежденный человечеством много лет назад, принял новую форму и стремительно возрождается.

По словам специалистов, ограничительные меры, предпринимаемые для борьбы с коронавирусом, сводят к минимуму риски заражения скарлатиной. Однако обострение этого заболевания все же возможно, когда люди перестанут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

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