Ученые-биологи, входящие в международную группу исследователей, заявили, что на территории Англии и Австралии появился неизвестный ранее штамм скарлатины. Именно с ним эксперты связывают вспышки данного заболевания, которые были зафиксированы и в той, и в другой стране.

По результатам исследования, проведенного биологами, микроорганизмы, которые переносят пиогенный стрептококк, передаются от человека к человеку через чихание или кашель. Также эксперты заявили, что вирус скарлатины, побежденный человечеством много лет назад, принял новую форму и стремительно возрождается.

По словам специалистов, ограничительные меры, предпринимаемые для борьбы с коронавирусом, сводят к минимуму риски заражения скарлатиной. Однако обострение этого заболевания все же возможно, когда люди перестанут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.