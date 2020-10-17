Анча Баранова, американский биолог, сообщила, что продолжительная пневмония при получении отрицательных результатов ПЦР-теста на коронавирус, объясняется переходом вируса из носоглотки в легкие.

Согласно словам врача, скорость перемещения вируса по организму заметно увеличилась. Она считает, что причиной этому могли стать новые мутации, однако не исключено, что это связано с более поздним получением анализов. Баранова добавила, что многие зараженные вместо того, чтобы сдавать тест при появлении кашля, остаются на самоизоляции 1-2 дня. При этом они начинают полоскать горло и капать в нос различные препараты, выталкивая коронавирусную инфекцию из носоглотки.

При отсутствии вирусных частиц в носоглотке ПЦР-тест уже не покажет его наличие в организме. В итоге возникает ситуация, когда человек заражен, а результаты оказываются отрицательными. Существует также анализ кала, но его сложно автоматизировать, особенно учитывая нынешние масштабы эпидемии.