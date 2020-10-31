Газовая туманность Череп, расположенная в центральной части созвездия Кита давно привлекает внимание астрономов. Одной из ее особенностей является причудливая форма, действительно напоминающая человеческий череп. Экспертам удалось сделать цветную фотографию этого интересного космического объекта.

Съемка велась из пустыни Атакама, где располагается обсерватория с телескопом Very Large Telescop. Данное устройство снабдили приемником FORS 2, который помог определить структуру туманности, а также вычислить элементы, входящие в ее химический состав.

Сообщается, что в основном туманность состоит из водорода, который на фотографии изображен красным цветом. Голубые пятна на ее поверхности – это кислород, который также присутствует в составе туманности. Цветной снимок удалось сделать благодаря лучам, которые в ходе съемки испускали специально подобранные химические элементы.