Пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян заявляет, что Азербайджан пытается создавать террористические базы на территориях НКР, завоеванных в ходе боевых действий. Информацию об этом Минобороны получило из расшифрованных данных радиоразведки.

Степанян заявила, что подобные действия азербайджанской стороны направлены на длительную дестабилизацию ситуации в НКР. Помимо этого, она считает, что появление в Карабахе баз террористов негативно повлияет на обстановку во всем регионе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются уже немного больше месяца. Стороны трижды договаривались о режиме прекращения огня, однако практически сразу нарушали условия перемирья. В настоящий момент азербайджанские войска предпринимают попытки наступления широким фронтом, однако Армия обороны Арцаха и армянские войска сдерживают атаки.