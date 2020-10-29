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Пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян заявляет, что Азербайджан пытается создавать террористические базы на территориях НКР, завоеванных в ходе боевых действий. Информацию об этом Минобороны получило из расшифрованных данных радиоразведки.

Степанян заявила, что подобные действия азербайджанской стороны направлены на длительную дестабилизацию ситуации в НКР. Помимо этого, она считает, что появление в Карабахе баз террористов негативно повлияет на обстановку во всем регионе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются уже немного больше месяца. Стороны трижды договаривались о режиме прекращения огня, однако практически сразу нарушали условия перемирья. В настоящий момент азербайджанские войска предпринимают попытки наступления широким фронтом, однако Армия обороны Арцаха и армянские войска сдерживают атаки.

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