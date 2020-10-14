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Давно ожидаемая поклонниками компании Apple презентация новой линейки смартфонов наконец состоялась. На ней широкой публике продемонстрировали сразу четыре аппарата. Тим Кук, возглавляющий Apple, заявил, что компания открыла новую эпоху в мире мобильного интернета.

Это заявление связано с тем, что каждая из появившихся на презентации моделей будет поддерживать беспроводную связь 5G. Технология реализована даже в модели iPhone 12 Mini, которого инсайдеры «обделили» этой функцией.

Также во всех моделях – от Mini до Pro Max, – установлен OLED-дисплей. Для его защиты Apple использовала новейшую фирменную технологию Ceramic Shield. Устройства работают на базе процессора A14. Диагональ дисплея у модели Mini составляет лишь 5,4 дюйма, что, впрочем, делает ее компактной и максимально удобной в использовании. В iPhone 12 и 12 Pro использован 6,1-дюймовый экран, а в Pro Max – панель с диагональю 6,7 дюйма.

Модель Pro Max также оснащена трехмодульной камерой, способной вести телефотосъемку. На всех аппаратах предусмотрена возможность осуществлять беспроводное восстановление заряда аккумуляторной батареи.

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