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По неподтвержденной пока информации, 13 октября на виртуальной презентации «Новости скорости», которую организует компания Apple, будут представлены смартфоны iPhone 12, а также другие продукты американского бренда. Приглашения на мероприятия уже рассылаются журналистам.

Инсайдеры уверены, что Apple планирует продемонстрировать всю линейку новых девайсов, в которую войдут iPhone 12 Mini, просто iPhone 12, а также модели Pro и Pro Max. Напомним, что по предварительным данным, первое решение выходит на рынок без 5G-модуля, но остальные как раз и смогут обеспечить упомянутую в названии презентации скорость.

Помимо этого, ожидается также представление новых моделей MacBook, которые будут работать на процессорах с ARM-архитектурой, разработанной в Купертино. Вполне возможно, что производитель также продемонстрирует гостям мероприятия гарнитуру AirPods Studio и очередную модель приставки Apple TV 2020.

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  • Анна
  • 06.10.2020
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