На американском сайте Warfare History Network появилась публикация Фила Циммера, который рассказал о своем восхищении женщинами-снайперами Красной армии. Особое внимание автор уделил Розе Шаниной, уничтожившей 75 вражеских офицеров.

Журналист рассказал, что в Союзе обучили более двух тысяч женщин-снайперов. Их тренировали выполнять боевые задачи налегке. В распоряжении девушек ничего не было, кроме винтовки Мосина, походного комплекта и саперской лопатки. Снайперши не имели права вести дневники, чтобы случайно не выдать важные данные при попадании в плен.

Уже упомянутая Роза Шанина, а также Нина Петрова и Людмила Павличенко, по словам журналиста, наводили на фашистов ужас. Последняя, к примеру, уничтожила более 300 военнослужащих армии противника. Петрова, которая в начале войны была медсестрой, взяла в руки снайперскую винтовку лишь в 48 лет, но это совсем не помешало ей отлично проявить себя на войне.