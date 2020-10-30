Академик РАН Евгений Шляхто, являющийся также гендиректором Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова, заявил, что уровень счастья человека оказывает влияние на вероятность подхватить коронавирус.

Согласно его заявлению, нельзя упускать из виду эмоциональную составляющую – там, где более высокий уровень счастья, коронавирусом болеют реже. Таким образом, как уверен Шляхто, следует направить население на пребывание в хорошем настроении, а также на ведение здорового образа жизни и соблюдение правильного питания и выполнение физических упражнений.

Это поможет поддержать иммунитет человека, и, вместе с соблюдением карантинных мер, снизит риск заболевания коронавирусом. Также он рассказал, что сам вдобавок принимает витамины и микроэлементы.