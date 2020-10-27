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Директор НИИ микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что коронавирус не способен проникнуть в организм некоторых людей. Даже в том случае, если они часто контактируют с инфицированными пациентами.

По словам Тотоляна, в настоящий момент не существует каких-либо маркеров, способных выявить таких людей. Но факт остается фактом. Даже если такой человек тесно общается с пациентом, являющимся вирусовыделителем, он все равно не заражается и не болеет Covid-19. При этом ношение маски, перчаток и других защитных средств не имеет никакого значения.

Ранее сообщалось о таком явлении, как толерантность к коронавирусу. Оно заключалось в том, что организм при попадании в него возбудителя заболевания, стремился минимизировать негативные последствия заражения. Впоследствии выяснилось, что такая толерантность появляется у тех людей, которые уже болели бета-коронавирусными инфекциями и имеют иммунитет.

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