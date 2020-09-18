Сине-зеленоватая хлороцибория или «смурфо-гриб» уже много лет привлекает к себе внимание грибников. Сейчас это растение в незначительных количествах появилось в подмосковных лесах. Эксперты рассказали подробности о нем, а также предостерегли любителей «тихой охоты» от употребления гриба в пищу.

Пресс-служба лесного хозяйства МО сообщила, что «смурфо-грибы» чаще всего можно найти на дубе, а также на других деревьях, сучках и пнях, которые избавлены от коры или изъедены трухой. Растение из рода сапрофитов на первом этапе своего развития имеет чашеобразную форму. В дальнейшем оно уменьшается в размерах, сплющивается и становится больше похоже на диск немного неправильной формы. Потом он исчезает вовсе.

Главная особенность, которая привлекает грибников – это яркая сине-зеленая расцветка. Располагаясь на деревьях и пнях, хлороцибория красиво окрашивает в свои цвета древесину. Благодаря чему даже после исчезновения гриба на ней остаются красивые и яркие отметины.