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Елена Бикасова, жительница Бора, смогла закрыть ипотечный кредит за невероятно быстрый срок – всего за 5 дней. Ей удалось это сделать благодаря продаже жилья в Нижнем Новгороде.

Согласно словам женщины, ранее она решила продать квартиру, находящуюся в региональном центре, взявшись при этом за поиски жилья для своего сына в новостройке. Она забронировала двухкомнатные апартаменты в жилом комплексе «Сергиевская слобода», расположенном на Бору. Однако внести платеж нужно было в течение 10 дней.

Нижегородка посчитала, что не успеет продать квартиру, поэтому пошла в банк и взяла ипотеку, передав деньги застройщику. Однако уже через несколько дней появился покупатель. Продав жилье, Бикасова сразу же направилась в банк и досрочно погасила кредит.

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